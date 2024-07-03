До закриття міжбанку курс долара впав на 17 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу. Євро впало на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу.
3 липня 2024, 17:42
Курс валют на вечір 3 липня: долар впав на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 3 липня
|
Закриття 3 липня
|
Зміни
|
40,80/40,84
|
40,63/40,66
|
17/18
|
43,85/43,88
|
43,84/43,86
|
1 / 2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,60−41,05 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,85−40,98, євро — 44,05−44,22 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі