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3 липня 2024, 18:22

Приватбанк потрапив до рейтингу найбільших еквайєрів Європи

Приватбанк посів 17 місце серед найбільших європейських банків та фінансових компаній-еквайєрів у рейтингу профільного видання по платіжним системам Nilson Report. Про це повідомляє пресслужба банку.

Приватбанк посів 17 місце серед найбільших європейських банків та фінансових компаній-еквайєрів у рейтингу профільного видання по платіжним системам Nilson Report.

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Згідно з дослідженням, за підсумками 2023 року, Приватбанк збільшив кількість оплат картками через власну систему на 33%, а обсяги оплат клієнтів — на 43%.

Річний обсяг трансакцій Приватбанку — $22,7 млрд. У лідера рейтингу — британського Worldpay — річний обсяг транзакцій майже $750 млрд.

За даними Приватбанку, в українській торговельній мережі через системи держбанку ведуть бізнес 200 000 клієнтів, а це, своєю чергою, 283 000 активних POS-терміналів та понад 25 000 активних застосунків. Понад 15 000 клієнтів приймають оплату через сервіс онлайн-еквайрингу LiqPay. Щодня через системи безготівкових розрахунків Приватбанку власники банківських карток сплачують майже 10 млн покупок.

Джерело: Мінфін
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