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3 липня 2024, 15:12

Офіс президента готує відставку Шмигаля — нардеп

В Офісі президента готують повне перезавантаження уряду, включно із відставкою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

В Офісі президента готують повне перезавантаження уряду, включно із відставкою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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«Планують повне перезавантаження уряду. Зі зміною премʼєра та ще ряду міністрів… Не дуже хочу відволікати вас прізвищами (за два тижні ще все може змінитися багато разів), але тут важливо зрозуміти тренд. Він достатньо простий — хочуть ще більш залежний Кабмін», — написав депутат.

Своєю чергою співрозмовники видання УП в оточенні президента Володимира Зеленського підтвердили, що він «втомився» від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно планує звільнити його.

Інший співрозмовник додав, що це уже «другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці».

За словами джерел, замінити Шмигаля можуть першою віцепрем'єр-міністеркою — міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+109
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
3 липня 2024, 15:29
#
Він «втомився» да ви шо, а населення не втомилось від нього і його 4−5 менеджерів
+
+53
nitrolog
nitrolog
3 липня 2024, 15:34
#
Ви ж розумієте що краще все одно не стане?
вони зараз ліжка переставляють, замилюють очі, роблять вигляд що їм не байдуже на долю країни
+
+15
Prya
Prya
3 липня 2024, 15:39
#
Гетьманцева в премьеры — и станет краще
+
0
artarlit
artarlit
3 липня 2024, 15:51
#
Ну так эт, мож *Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите чай, кофе, хорошее настроение*. Теми более одним из лозунгов было, что если не понравится кандидат, снесем и выберем нового.
+
+52
kadaad1988
kadaad1988
3 липня 2024, 15:46
#
Видать шмыгаль уже напоковался по завязку и хочет в Лондон, как вся воровская *** .
+
+15
Barrs
Barrs
3 липня 2024, 16:02
#
А до чого тут взагалi ОП?
Кандидатура премьєра вноситься президентом за поданням депутатьських фракцiй…

Якщо вже на то пiшло, шо можна мiняти головкома та кабмiн з премьєром пiд час вiйни, то оголошуйте вибори у Раду, а там i новий премьєр буде.
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
3 липня 2024, 16:04
#
Я чето ачкую граждане
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
3 липня 2024, 16:40
#




на фронт його хотять, по віку попадає, і він не клоун, скучно з ним.
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