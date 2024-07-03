Офіс президента готує відставку Шмигаля — нардеп

В Офісі президента готують повне перезавантаження уряду, включно із відставкою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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«Планують повне перезавантаження уряду. Зі зміною премʼєра та ще ряду міністрів… Не дуже хочу відволікати вас прізвищами (за два тижні ще все може змінитися багато разів), але тут важливо зрозуміти тренд. Він достатньо простий — хочуть ще більш залежний Кабмін», — написав депутат.

Своєю чергою співрозмовники видання УП в оточенні президента Володимира Зеленського підтвердили, що він «втомився» від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно планує звільнити його.

Інший співрозмовник додав, що це уже «другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці».

За словами джерел, замінити Шмигаля можуть першою віцепрем'єр-міністеркою — міністеркою економіки Юлією Свириденко.