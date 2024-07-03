В Офісі президента готують повне перезавантаження уряду, включно із відставкою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Офіс президента готує відставку Шмигаля — нардеп
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Планують повне перезавантаження уряду. Зі зміною премʼєра та ще ряду міністрів… Не дуже хочу відволікати вас прізвищами (за два тижні ще все може змінитися багато разів), але тут важливо зрозуміти тренд. Він достатньо простий — хочуть ще більш залежний Кабмін», — написав депутат.
Своєю чергою співрозмовники видання УП в оточенні президента Володимира Зеленського підтвердили, що він «втомився» від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно планує звільнити його.
Інший співрозмовник додав, що це уже «другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці».
За словами джерел, замінити Шмигаля можуть першою віцепрем'єр-міністеркою — міністеркою економіки Юлією Свириденко.
Коментарі - 8
вони зараз ліжка переставляють, замилюють очі, роблять вигляд що їм не байдуже на долю країни
Кандидатура премьєра вноситься президентом за поданням депутатьських фракцiй…
Якщо вже на то пiшло, шо можна мiняти головкома та кабмiн з премьєром пiд час вiйни, то оголошуйте вибори у Раду, а там i новий премьєр буде.
на фронт його хотять, по віку попадає, і він не клоун, скучно з ним.