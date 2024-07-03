Україна та Норвегія погодили можливість продовження перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.
3 липня 2024, 17:53
Україна та Норвегія погодили продовження «транспортного безвізу»
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
У серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, на якому буде обговорено пролонгацію «транспортного безвізу» з Норвегією на триваліший термін.
«Наша мета та завдання — забезпечити можливість виконувати перевезення без дозволів для українських перевізників до якомога більшої кількості країн.», — повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Спрощення вантажних перевезень можливе для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 і вище.
Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі - 1
Там есть нефть как и в Рашке…
Но смотрим цифры!
Norway gdp per capita 106 177 $
Russia gdp per capita 10 420 $
В 10 РАЗ В 10 КАРЛ!!!
Нищая помойка сидит на самых больших запасах ресурсов, нефти, газе, но население нищее, потому-что все ушло на вооружения, пропаганду, войнушки, коррупцию, воровство, и прочую дичь — но только не на самих роzzиян и их благополучие.