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3 липня 2024, 17:53

Україна та Норвегія погодили продовження «транспортного безвізу»

Україна та Норвегія погодили можливість продовження перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Україна та Норвегія погодили можливість продовження перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року.

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У серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, на якому буде обговорено пролонгацію «транспортного безвізу» з Норвегією на триваліший термін.

«Наша мета та завдання — забезпечити можливість виконувати перевезення без дозволів для українських перевізників до якомога більшої кількості країн.», — повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Спрощення вантажних перевезень можливе для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 і вище.

Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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KievanEmpire
KievanEmpire
3 липня 2024, 18:49
#
Норвегия одна из самых богатых и счастливых стран на Земле.
Там есть нефть как и в Рашке…
Но смотрим цифры!
Norway gdp per capita 106 177 $
Russia gdp per capita 10 420 $
В 10 РАЗ В 10 КАРЛ!!!
Нищая помойка сидит на самых больших запасах ресурсов, нефти, газе, но население нищее, потому-что все ушло на вооружения, пропаганду, войнушки, коррупцию, воровство, и прочую дичь — но только не на самих роzzиян и их благополучие.
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