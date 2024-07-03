Доходи ОПЕК від нафти впали на 18% торік

ОПЕК заявила, що її доходи від нафти впали на 18% минулого року, оскільки ціни на нафту охолонули, і група приступила до нових скорочень видобутку, щоб збалансувати світові ринки. Про це повідомляє Bloomberg, передає enkorr.

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Експорт нафти групи впав на $148,9 млрд — до $679,7 млрд 2023 року після різкого зростання в попередньому році, повідомляє ОПЕК у своєму щорічному статистичному бюлетені у вівторок.

Лідер групи — Саудівська Аравія, на яку припало основне обмеження додаткових постачань, — зазнав другого за величиною падіння у відсотковому вираженні, відступивши на 24% — до $248,4 млрд. Екваторіальна Гвінея зазнала найбільшого падіння доходів, впавши на 44% через падіння виробництва.

2023 року ф’ючерси на нафту Brent у середньому знизилися на 17% і становили близько $82 за барель. Ціни зросли минулого року після повномасштабного вторгнення в Україну росії, яка є частиною ширшої коаліції виробників, відомої як ОПЕК+.