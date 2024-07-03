Кабмін дозволив переселенцям подавати заяву на пільговий кредит на житло через «Дію»

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови. Про це йдеться у постанові Кабміну від 2 липня 2024 р. № 771.

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Згідно з документом, заява про намір отримати кредит подається заявником в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія).

Заява подається до фінансової установи заявником, який пройшов автентифікацію, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.