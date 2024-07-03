Кредитний портфель корпоративного бізнесу Ощадбанку на кінець червня досяг майже 60 млрд грн

Ухвалені Ощадом рішення про фінансування компаній, які постраждали під час війни, а також про реструктуризацію попередньо виданих для них кредитів, спрацювали. Сьогодні всі ці позичальники відновили свою діяльність, мають здатність обслуговувати свої кредити і вийшли на майже довоєнні показники. Про це під час виступу на Ukrainian Credit Conference повідомив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку .

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Ощадбанк готовий й надалі підтримувати бізнес

Частка кредитів, за якими є прострочення в оплаті понад 90 днів, серед клієнтів корпоративного бізнесу Ощадбанку протягом 2024 року продовжує триматись на рівні 0,58% кредитного портфеля цього сегмента.

«Наша готовність і надалі підтримувати бізнес підтверджується обсягами проектів, що зараз у нас у роботі (pipeline), і вони надзвичайно великі. Особливо в стратегічних галузях, на необхідності підтримки яких наголошує і президент, і уряд, і Національний банк. Це оборонна галузь, це енергетика, це переробна промисловість. Кредитний портфель корпоративного бізнесу Ощадбанку станом на кінець червня досяг майже 60 млрд грн», — зауважив Юрій Каціон.

Він підкреслив, що Ощад, маючи багаторічний досвід у фінансуванні бізнесу, виходить з позиції, що операційна модель будь-якого підприємтсва має бути самодостатньою.

«Якщо постійно надавати бізнесу компенсації, дотації та інші фінансові пільги, то ми можемо в недалекій перспективі швидше нашкодити, ніж допомогти, створивши неконкурентоздатні компанії або навіть цілі галузі. Тому слід ретельно рахувати і дивитись: якщо самодостатній бізнес потребує тимчасової підтримки внаслідок втрат від війни, то, звісно, добре і критично важливо, що держава або міжнародні партнери готові її надати. Але якщо модель показує, що бізнес не є прибутковим без пільгових інструментів (компенсації відсоткової ставки, нульових податків тощо) — то сто разів подумайте, чи варто його розпочинати», — підкреслив заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Що таке Ukrainian Credit Conference

Головна кредитна конференція року — Ukrainian Credit Conference (UCC) — відбулася в Києві 28 червня. В межах дискусії учасники обговорили:

• нові продукти від українського фінтех на ринку фін послуг: кредитні картки, кредитування МСБ. Що ще буде пропонувати фінтех? Хто ключовий клієнт?

• які перспективи в українського необанкінгу: чи цей ринок вже перегрітий, чи океан ще блакитний?

• з якими основними проблемами викликами стикаються небанки?

• на які технології роблять ставку в найближчі 2−5 років?

Платіжними партнерами заходу виступили: