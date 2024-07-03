Ухвалені Ощадом рішення про фінансування компаній, які постраждали під час війни, а також про реструктуризацію попередньо виданих для них кредитів, спрацювали. Сьогодні всі ці позичальники відновили свою діяльність, мають здатність обслуговувати свої кредити і вийшли на майже довоєнні показники. Про це під час виступу на Ukrainian Credit Conference повідомив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку.
Кредитний портфель корпоративного бізнесу Ощадбанку на кінець червня досяг майже 60 млрд грн
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Ощадбанк готовий й надалі підтримувати бізнес
Частка кредитів, за якими є прострочення в оплаті понад 90 днів, серед клієнтів корпоративного бізнесу Ощадбанку протягом 2024 року продовжує триматись на рівні 0,58% кредитного портфеля цього сегмента.
«Наша готовність і надалі підтримувати бізнес підтверджується обсягами проектів, що зараз у нас у роботі (pipeline), і вони надзвичайно великі. Особливо в стратегічних галузях, на необхідності підтримки яких наголошує і президент, і уряд, і Національний банк. Це оборонна галузь, це енергетика, це переробна промисловість. Кредитний портфель корпоративного бізнесу Ощадбанку станом на кінець червня досяг майже 60 млрд грн», — зауважив Юрій Каціон.
Він підкреслив, що Ощад, маючи багаторічний досвід у фінансуванні бізнесу, виходить з позиції, що операційна модель будь-якого підприємтсва має бути самодостатньою.
«Якщо постійно надавати бізнесу компенсації, дотації та інші фінансові пільги, то ми можемо в недалекій перспективі швидше нашкодити, ніж допомогти, створивши неконкурентоздатні компанії або навіть цілі галузі. Тому слід ретельно рахувати і дивитись: якщо самодостатній бізнес потребує тимчасової підтримки внаслідок втрат від війни, то, звісно, добре і критично важливо, що держава або міжнародні партнери готові її надати. Але якщо модель показує, що бізнес не є прибутковим без пільгових інструментів (компенсації відсоткової ставки, нульових податків тощо) — то сто разів подумайте, чи варто його розпочинати», — підкреслив заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон.
Що таке Ukrainian Credit Conference
Головна кредитна конференція року — Ukrainian Credit Conference (UCC) — відбулася в Києві 28 червня. В межах дискусії учасники обговорили:
• нові продукти від українського фінтех на ринку фін послуг: кредитні картки, кредитування МСБ. Що ще буде пропонувати фінтех? Хто ключовий клієнт?
• які перспективи в українського необанкінгу: чи цей ринок вже перегрітий, чи океан ще блакитний?
• з якими основними проблемами викликами стикаються небанки?
• на які технології роблять ставку в найближчі 2−5 років?
Платіжними партнерами заходу виступили:
- PSP Platon, яка здійснює процесинг платежів і надає послуги широкому спектру українських учасників ринку електронної комерції. На території України платіжний провайдер Platon успішно працює з 2012 року.
- Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЄМА, яка більше 20 років працює для того, щоб зробити використання безготівкових платіжних інструментів та технологій при розрахунках і кредитуванні в Україні невід'ємним елементом фінансової культури.
- Укргазбанк, що понад 30 років є надійним фінансовим інститутом і входить до переліку системно важливих банків України.
- Винний партнер заходу — лідер винної галузі України — ТМ VILLA UA.
- Міжнародний клуб вінтажних напоїв ICVD, компанії Jack Daniel's та Бон Буасон.
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