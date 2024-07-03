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3 липня 2024, 13:16

Хедж-фонди різко збільшили продажі глобальних акцій

За даними Goldman Sachs, у червні хедж-фонди продовжували продавати акції світових компаній третій місяць поспіль, що стало найшвидшим темпом продажу з червня 2022 року. Двигуном продажів були переважно короткі продажі, тоді як загальні потоки довгих позицій залишилися відносно незмінними, йдеться в записці Goldman, передає investing.com.

За даними Goldman Sachs, у червні хедж-фонди продовжували продавати акції світових компаній третій місяць поспіль, що стало найшвидшим темпом продажу з червня 2022 року.

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Ситуація на ринку

Макропродукти, включаючи індекси та біржові фонди (ETF), у червні купувалися незначними обсягами, що було обумовлено зниженням ризиків, а короткі покриття трохи перевищили довгі продажі. Без урахування коригувань на зміну ринкової вартості короткі позиції щодо ETF, зареєстрованих у США, у первинному портфелі у червні скоротилися на 6,8%, при цьому значне покриття коротких позицій спостерігалося у ETF, орієнтованих на фірми з малою капіталізацією, фінансові та промислові активи, нерухомість та охорона здоров'я.

«Короткі позиції щодо ETF тепер складають 10,2% короткого портфеля акцій США (за винятком індексних продуктів), що є найнижчим рівнем з грудня 2019 року і знаходиться поблизу п'ятирічних мінімумів у 3-му процентилі, порівняно з 11,1% наприкінці травня і 10,8% на початку 2024 року», — наголосили в Goldman Sachs.

Регіональна активність

Що стосується регіональної активності, то хедж-фонди продавали акції компаній розвинених ринків (DM) Азії вперше за 6 місяців та найшвидшими темпами з вересня. Всі акції на азіатських ринках були продані у чистому вигляді, при цьому лідирували Сінгапур, Австралія, Гонконг та Японія. У Північній Америці та Європі також спостерігався чистий продаж в умовному вираженні.

Акції азіатських ринків, що розвиваються (EM) представили найбільш популярний регіон у червні, продовжуючи тенденцію чистих покупок протягом 6 з останніх 7 місяців. Корея і Тайвань були найбільш покупними ринками, що перевищило чисті продажі в Китаї та Таїланді.

Чисті продажі китайських акцій продовжилися другий місяць поспіль, причому чисті продажі американських депозитарних розписок (АДР) та гонконгських акцій перевищили чисті покупки акцій материкового Китаю.

У галузевому розрізі чисті продажі у червні спостерігалися у 8 з 11 секторів, при цьому лідирували акції компаній сектору технологій, медіа та телекомунікацій (TMT) та сектора споживчих товарів.

Джерело: Мінфін
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