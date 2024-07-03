Укрнафта планує інвестувати $1 мільярд у газову генерацію

Найбільша нафтова компанія країни Укрнафта має амбітний план — побудувати за три роки понад 1000 МВт газової генерації вартістю $1 млрд. Про це розповів генеральний директор компанії Сергій Корецький в інтерв'ю українському виданню Forbes.

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За його словами, на першому етапі компанія планує побудувати газопоршневі установки потужністю не менше 100 МВт.

«Використовуємо власні кошти, а також маємо відкриті кредитні лінії в Укргазбанку, Сенс Банку та Ощадбанку», — розповів Корецький.

Він також додав, що є індикативні плани по газотурбінному обладнанню.

«Плануємо побудувати приблизно 1000 МВт таких установок протягом найближчих трьох років. Орієнтовна вартість — $1 млрд. Паралельно працюємо над проєктами вітрових і сонячних електростанцій», — зауважив Корецький.

Він повідомив, що це складний проєкт, повна реалізація якого займе приблизно до трьох років.

«Окупність когенераційних установок — до чотирьох років, виключно виробництва електрики — трохи понад пʼять років. Проєктний період експлуатації - 20 років. Укрнафта стане мультиенергетичною компанією. Це невідворотно. Зараз ми задаємо цей вектор», — додав Корецький.