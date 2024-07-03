Емітент стейблкоїна USDC першим отримав ліцензію в ЄС за новими правилами закону MiCA

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 липня 2024, 11:57

Емітент стейблкоїна USDC першим отримав ліцензію в ЄС за новими правилами закону MiCA

Компанія Circle, яка є емітентом другого за капіталізацією стейблкоїна USDC, отримала ліцензію в ЄС відповідно до нових правил, які впроваджує закон MiCA. Про це написав CEO компанії Джеремі Аллер у X.

Компанія Circle, яка є емітентом другого за капіталізацією стейблкоїна USDC, отримала ліцензію в ЄС відповідно до нових правил, які впроваджує закон MiCA.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Перший регульований стейблкоїн в ЄС

Circle стала першим глобальним емітентом стейблкоїнів, що відповідає вимогам регламенту ринків криптоактивів MiCA, та вже з 1 липня почала випуск USDC та EURC безпосередньо для європейських клієнтів.

Компанія також отримала ліцензію емітента електронних грошей від ACPR у Франції. Circle France стала штаб-квартирою регульованої фінансової діяльності компанії в Європі. Як зареєстрована у Франції EMI, Circle може пропонувати свої послуги по всьому ЄС.

Стейблкоїни Circle тепер перебувають під прямим наглядом пруденційних регуляторів у Європі, зокрема ACPR у Франції. Компанія тримає необхідні резерви для європейських власників USDC в ЄС у глобально системно важливому банку. Також Circle зберігає 100% резервів EURC під своєю регульованою французькою юридичною особою.

Положення MiCA

Положення MiCA впроваджують жорсткі вимоги до операторів стейблкоїнів — отримання ліцензії, розкриття інформації для клієнтів, достатність резервів тощо. На думку аналітиків, більшість існуючих стейблкоїнів не відповідають цим вимогам.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами