Емітент стейблкоїна USDC першим отримав ліцензію в ЄС за новими правилами закону MiCA

Компанія Circle, яка є емітентом другого за капіталізацією стейблкоїна USDC, отримала ліцензію в ЄС відповідно до нових правил, які впроваджує закон MiCA. Про це написав CEO компанії Джеремі Аллер у X.

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Перший регульований стейблкоїн в ЄС

Circle стала першим глобальним емітентом стейблкоїнів, що відповідає вимогам регламенту ринків криптоактивів MiCA, та вже з 1 липня почала випуск USDC та EURC безпосередньо для європейських клієнтів.

Компанія також отримала ліцензію емітента електронних грошей від ACPR у Франції. Circle France стала штаб-квартирою регульованої фінансової діяльності компанії в Європі. Як зареєстрована у Франції EMI, Circle може пропонувати свої послуги по всьому ЄС.

Стейблкоїни Circle тепер перебувають під прямим наглядом пруденційних регуляторів у Європі, зокрема ACPR у Франції. Компанія тримає необхідні резерви для європейських власників USDC в ЄС у глобально системно важливому банку. Також Circle зберігає 100% резервів EURC під своєю регульованою французькою юридичною особою.

Положення MiCA

Положення MiCA впроваджують жорсткі вимоги до операторів стейблкоїнів — отримання ліцензії, розкриття інформації для клієнтів, достатність резервів тощо. На думку аналітиків, більшість існуючих стейблкоїнів не відповідають цим вимогам.