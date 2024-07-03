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3 липня 2024, 11:16

Tesla знову фіксує падіння постачань на тлі конкуренції з BYD

Tesla зафіксувала друге поспіль квартальне падіння постачань. У квітні-червні компанія поставила на ринок 443 956 електромобілів — на 4,7% менше, ніж роком раніше, йдеться у пресрелізі компанії.

Tesla зафіксувала друге поспіль квартальне падіння постачань.

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Загалом виробництво автомобілів Tesla у другому кварталі знизилося на 14,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 410 831 авто.

Хоча постачання Tesla були вищими, ніж у китайської BYD, інвестори слідкують за тим, чи зможе BYD знову обігнати Tesla за обсягом продажів, як це було в останньому кварталі 2023 року.

Акції Tesla зростали на 6% під час торгів у вівторок, 2 липня. З початку року їхня вартість знизилася на 10,6%.

Джерело: Мінфін
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