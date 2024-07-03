Курс валют на 3 липня: долар та євро продовжують дорожчати

У середу на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро також додало 5 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 3 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,55−41,00 грн. Євро купують за 43,55 грн, а продають за 44,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,93−41,03, євро — 44,02−44,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,80−40,84 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,85−43,88 грн/євро.

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