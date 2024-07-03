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3 липня 2024, 10:00

Нацбанк анулював ліцензії семи небанківським фінустановам

Національний банк України анулював семи небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ, ще семи — змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України анулював семи небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ, ще семи — змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії.
Фото: НБУ

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Анулювання ліцензій

На підставі власних заяв анульовано ліцензії:

  • ПТ «Ломбард-Онлайн» Паремська і компанія" - на діяльність ломбарду з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;
  • ТОВ «ФК «Паріс» — на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як факторинг;
  • ТОВ «ФК Актинія» — на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги. як фінансовий лізинг;
  • ТОВ «Рада Інвест» — на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг;
  • ТОВ «Маркс.Капітал» — на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг, факторинг;
  • ТОВ «Дебт Форс» — на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Також НБУ анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС «Добробут» з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Кредитна спілка мала ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Станом на 1 січня 2024 року обсяг активів КС «Добробут» становив 2 378,94 тис. грн (0,17 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання кредитної спілки становили 701,17 тис. грн (0,09 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Зміни обсягів ліцензій на діяльність фінкомпанії

Національний банк на підставі власних заяв надав погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії:

  • ТОВ «ФК «Фін-Ранг» — виключено з такої ліцензії фінансових послуг факторинг, фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати фінансову послугу надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ «Дакорд Фінанс» — виключено послуги надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати послугу факторингу;
  • ТОВ «ФК «Фінлайн» — виключено послугу фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати такі послуги: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
  • ТОВ «ФК «Муніципальні платіжні системи» — виключено послугу факторинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати такі послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг, фінансову платіжну послугу з переказу коштів без відкриття рахунку;
  • ТОВ «ФК «Прайм Фінанс» — виключено послугу фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати такі послуги: факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ «Кит-Фінанс» — виключено такі послуги: надання гарантій, фінансовий лізинг Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати послуги факторингу, надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ «Капіталресурс» — виключено послугу фінансовий лізинг. Після зміни обсягу ліцензії установа матиме право надавати такі послуги: факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 червня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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