Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 180 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 546 270 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 липня 2024, 8:18
Втрати ворога за 2 липня: 1 180 російських окупантів, 16 танків, 1 ракета та 27 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 546270 (+1180) осіб,
- танків — 8123 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 15583 (+17) од,
- артилерійських систем — 14712 (+57) од,
- РСЗВ — 1115 (+1) од,
- засоби ППО — 876 (+2) од,
- літаків — 360 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11668 (+27),
- крилаті ракети — 2336 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19850 (+63) од,
- спеціальна техніка — 2464 (+12).
Джерело: Мінфін
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