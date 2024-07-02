Мінфін сьогодні залучив понад 9,4 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 2 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,41 млрд грн, що на 5,71 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 15,12 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

3,48 млрд грн під 14,72% з погашенням 10 вересня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,71%);

4,04 млрд грн під 15,36% з погашенням 10 червня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,32%);

1,89 млрд грн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,80%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.