Міністерство фінансів 2 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,41 млрд грн, що на 5,71 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 15,12 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
2 липня 2024, 19:18
Мінфін сьогодні залучив понад 9,4 мільярда від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 3,48 млрд грн під 14,72% з погашенням 10 вересня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,71%);
- 4,04 млрд грн під 15,36% з погашенням 10 червня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,32%);
- 1,89 млрд грн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,80%).
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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