Мінфін залучив понад трильйон грн за час війни від продажу ОВДП

Український уряд залучив до бюджету 1 069 млрд грн в еквіваленті від продажу ОВДП на аукціонах упродовж воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Обсяг запозичень перевищує виплати

Цьогоріч було залучено 251 млрд грн в еквіваленті. Запозичення на внутрішньому ринку у 2024 році перевищували виплати за ОВДП. Роловер вкладень за січень — червень становить 124% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом з початку повномасштабної війни до 30 червня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено більше ніж 1 069 млрд грн в еквіваленті: 731 644,6 млн грн, 6 788,2 млн дол. США та 2 383,9 млн євро. За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 533 075,1 млн грн, 7 262,3 млн дол. США та 2 091,8 млн євро.

Хто купує ОВДП

Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 липня 2024 року він становив:

52 967,8 млн грн, або 29,7 % від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 червня — 64 027,1 млн грн, або 33,1%);

1 402,4 млн дол. США, або 58,4 % від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 червня — 1 464,7 млн дол. США, або 63,2%);

103,0 млн євро, або 21,7 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 травня — 94,9 млн євро, або 19,9%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 липня 2024 року становив 114,2 млрд грн в еквіваленті порівняно з 56,5 млрд грн в еквіваленті на 1 липня 2023 року — зростання вдвічі.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 липня 2024 року становив 9 299,3 млн грн, 24,8 млн дол. США та 0,1 млн євро.

Міністерство фінансів у червні 2024 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 33 561,0 млн грн та 315,7 млн доларів США.