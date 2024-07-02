До закриття міжбанку курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро зросло на 20 копійок у купівлі та на 23 копійки у продажу.
2 липня 2024, 17:23
Курс валют на вечір 2 липня: долар та євро продовжують зростання на міжбанку
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Відкриття 2 липня
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Закриття 2 липня
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Зміни
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40,68/40,70
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40,80/40,84
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12/14
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43,64/43,64
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43,84/43,87
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20/23
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−40,94 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,09 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,90−40,99, євро — 43,97−44,14 грн.
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Джерело: Мінфін
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