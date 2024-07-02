Все більше компаній виходять з фондового ринку Південної Кореї

Все більше компаній вирішують добровільно вийти з лістингу корейського фондового ринку, посилаючись на суворі правила та обтяжливі вимоги до розкриття інформації. Про це повідомляє The Chosun Daily.

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Чому компанії йдуть

Багато компаній, акції яких котируються на корейському ринку, висловлюють занепокоєння з приводу надмірного використання прав акціонерів, зобов'язань щодо розкриття інформації та дискримінаційних норм щодо великих акціонерів.

Право акціонерних пропозицій дозволяє акціонерам у письмовій або електронній формі пропонувати директорам певні питання для включення до порядку денного загальних зборів акціонерів.

У Кореї для прийняття рішення на зборах акціонерів компанії зі 100 акціями потрібно 25 акцій. Для порівняння, у Сполучених Штатах, Японії та Китаї вимагається лише 1 акція, у Великій Британії — 2 акції, а у Франції — 11 акцій. Це робить вимоги Кореї значно вищими.

Кількість делістингів росте

За даними електронної системи розкриття інформації Служби фінансового нагляду, з початку цього року до 1 липня загалом сім лістингових компаній оголосили про добровільний делістинг через тендерні пропозиції.

У 2022 та 2023 роках за весь рік було три та чотири оголошення про добровільний делістинг відповідно. Якщо порівнювати з першою половиною цього року, то кількість компаній, які оголошують про плани виходу з корейського фондового ринку, зросла приблизно вдвічі.