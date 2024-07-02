Клієнти фінтех компанії Wise постраждали від витоку даних через злам банку Evolve

Фінтех компанія Wise, яка займається грошовими переказами заявила, що деякі з особистих даних її клієнтів могли бути викрадені в результаті нещодавнього витоку даних у Evolve Bank & Trust. Про це повідомляє TechCrunch.

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У заяві на своєму офіційному вебсайті компанія Wise пояснила, що співпрацювала з Evolve з 2020 по 2023 рік, надаючи дані рахунків у доларах США. Через нещодавній злам в Evolve особиста інформація деяких клієнтів Wise могла бути розкрита.

«Ми надішлемо електронні листи всім клієнтам Wise, які, на нашу думку, могли безпосередньо постраждати від цього витоку даних», — заявила компанія.

Компанія Wise заявила, що надала Evolve особисті дані клієнтів із США інформацію, яка включала імена, адреси, дату народження, контактні дані та номери соціального страхування або ідентифікаційний номер роботодавця. Для клієнтів за межами США Wise надала інший документ, що посвідчує особу.

На цей час незрозуміло, скільки клієнтів Wise постраждало, оскільки компанія все ще розслідує інцидент.

«Системи Wise не були скомпрометовані, і наші клієнти мають безпечний доступ до своїх облікових записів», — заявили у компанії.

Наразі Affirm, EarnIn, Marqeta, Melio та Mercury — усі партнери Evolve — заявили, що вони розбираються, як злом Evolve вплинув на їхніх клієнтів.