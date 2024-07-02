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2 липня 2024, 16:13

Економіка росії далека від кризи — експертка

Російська економіка перебуває у складних умовах і є ознаки «перегрітості», але до справжньої кризи ще далеко, вважає віцепрезидентка Київської школи економіки Еліна Рибакова. Про це вона розповіла в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Російська економіка перебуває у складних умовах і є ознаки «перегрітості», але до справжньої кризи ще далеко, вважає віцепрезидентка Київської школи економіки Еліна Рибакова.

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Стійкість економіки рф

Головною причиною збереження стійкості експертка називає ціни на нафту. За словами економістки, складно добитися кризи, якщо Захід не перекриє російський експорт нафти.

«Хтось може сказати, що це в принципі неможливо: могли б перекрити на шість місяців, а далі все одно знайдуть нові шляхи. Або перекриємо, а ціна зросте і частково компенсує втрати», зазначила вона.

Ціни на нафту можуть підірвати економіку

Так, якщо завтра з якихось причин ціна на нафту знизиться до $40, то в економіці рф однозначно почнеться криза.

«Але ціни на нафту поки не планують так падати, тому є ресурси продовжувати війну. За такої ціни на нафту рф точно має щонайменше декілька років без кризи», — додала Рибакова.

Вона також додала, що найболючіші санкції щодо росії — це ті, що націлені проти її тіньового танкерного флоту, якою країна перевозить свою нафту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Mini Mi
Mini Mi
2 липня 2024, 17:50
#
Естественно, если у нас пару миллиардов налом подачки это большой успех, то там это недельная прибыль только от нефтегаза. На что надеются наши умники планируя долгую войну я не знаю. Ну разве что наворовать подольше и побольше.
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0
Lamo
Lamo
2 липня 2024, 18:59
#
Якась чергова говоряща голова і одразу «експердка».
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