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2 липня 2024, 15:24

Revolut отримав рекордний прибуток

Минулого року британсько-литовський онлайн-банк Revolut отримав рекордний прибуток. Доходи інтернет-банку зросли майже вдвічі до 1,8 млрд фунтів стерлінгів ($2,27 млрд). Про це повідомляє Financial Times.

Минулого року британсько-литовський онлайн-банк Revolut отримав рекордний прибуток.

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У 2023 році Revolut отримав прибуток до оподаткування у розмірі 438 млн фунтів стерлінгів ($553 млн) порівняно зі збитком у 25 млн фунтів стерлінгів ($31,57) млн у попередньому році.

Зазначається, що доходи необанку зросли завдяки вигоді від вищих процентних ставок та агресивного плану розширення.

Revolut здійснює амбітну міжнародну експансію, випереджаючи зростання банків-конкурентів, навіть попри те, що компанія вже 3 роки очікує на отримання банківської ліцензії у Великобританії.

Заявка на ліцензію була заблокована через проблеми, включаючи попередження аудиторів про те, що вони не змогли повністю перевірити цифри доходів на рахунках групи за 2021 рік.

Минулого року група додала 12 млн клієнтів, що збільшило її загальну кількість до більш ніж 45 млн. Її процентний дохід за цей період зріс більш ніж у п'ять разів до 500 млн фунтів стерлінгів ($631,4 млн).

Група, яка має європейську банківську ліцензію від влади Литви та пропонує особисті позики у Франції, Німеччині та Іспанії, розширила свій кредитний портфель до 528 млн фунтів ($666,88 млн).

У 2023 році витрати Revolut на рекламу та маркетинг зросли більш ніж на 80% до 241 млн фунтів стерлінгів ($304,3 млн). В рамках розширення в Європі Revolut придбав рекламні площі на білбордах повітряних мостів в аеропортах по всьому континенту.

Незважаючи на тривалу невизначеність щодо отримання ліцензії у Великобританії, фінтех-компанія наразі націлена на оцінку в понад $40 млрд під час продажу акцій. Це перевищить оцінку в $33 млрд, яку Revolut досягнув під час збору коштів у 2021 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
financialGenius
financialGenius
2 липня 2024, 15:30
#
Хороший необанк и хороший курс обмена у него , единственное что для не больших сумм до 5000 евро , большие суммы с легкостью блокируют и очень долго потом разблокировки ждать прийдется, хотя ничего противозаконного ты не делал.
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0
Три літри
Три літри
2 липня 2024, 15:37
#
Почекай, зараз набегуть монохейтери і розкажуть що це несправжній банк
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