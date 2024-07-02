Ukrainian Credit Conference 2024: якою була головна кредитна конференція року

Важлива подія для учасників українського кредитного ринку — Ukrainian Credit Conference — відгриміла 28 червня. Захід став важливим майданчиком для обговорення головних тенденцій та новин кредитної сфери.

Розповідаємо, як це було.

Попри те, що конференцію проводили у День Конституції, відвідувачів було чимало. Організатори заходу — сайти «Мінфін» та Finance.ua, а також Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній — щиро вдячні відвідувачам, спікерам та спонсорам, які доєдналися до події.

Цьогоріч конференцію відкривав фінансовий експерт Олексій Козирев, який до речі також був модератором дискусії «Кредитування бізнесу під час війни». Загалом дискусій було чотири і всі вони були жвавими, а гості та спікери залюбки долучалися до обговорень.

Особливо активною була дискусія на тему «Як фінтех освоює традиційно банківські послуги», до якої долучилися представники RozetkaPay, UAPAY, та Open API Group. В межах цього обговорення лунали контраверсійні питання, учасники розмови говорили про те, наскільки широким та всеосяжним є поняття фінтех, висловили протилежні думки про розвиток українського необанкінгу — дехто бачить в цьому потенціал і прагне розвивати, інші ж вважають, що наразі це неможливо.

На конференції також виступила керівниця з юридичних і регуляторних питань у проєкті USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» Анастасія Воронова. Представники банків уважно вислухали її доповідь та відповідали, як на практиці вони зіштовхуються з великою конкуренцією на кредитному ринку стосовно клієнтів.

Крім того, на заході обговорювали:

питання зменшення облікової ставки;

впровадження програми 5 — 7 — 9, яка допомогла банкам у скрутні часи підтримувати малий та мікробізнеси;

можливі послуги та пропозиції для клієнтів для розвитку кредитних карток.

Ці та багато інших тем підіймалися на головній кредитній конференції року. Разом з тим була і благодійна складова — аукціон на підтримку українських захисників. Організатори вдячні усім, хто долучився.

Важливою була участь у Ukrainian Credit Conference представників Національного банку України, адже для учасників кредитного ринку це стало можливістю з перших вуст дізнатися про останні зміни та про заплановані нововведення. Зокрема, запитання з залу лунали до Михайла Федоренка, представник регулятора.

Гості заходу отримали також нагоду долучитися до корисного нетворкінгу, який протягом усього заходу був активним. Учасники порушували питання ведення бізнесу, розвитку кредитування для жінок, пошуку нових клієнтів, можливі ІТ-впровадження для банків та МФО, а також багато іншого.

Допомагали з проведенням заходу

Проведення конференції було б неможливим без підтримки надійних спонсорів. Платіжним партнером заходу сталаPSP Platon, яка здійснює процесинг платежів і надає послуги широкому спектру українських учасників ринку електронної комерції. До речі, на території України платіжний провайдер Platon успішно працює з 2012 року.

Крім того, серед партнерів були Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЄМА, яка більше 20 років працює для того, щоб зробити використання безготівкових платіжних інструментів та технологій при розрахунках і кредитуванні в Україні невід'ємним елементом фінансової культури, таким же зручним та звичним, як в країнах G-7 і ЄС.

Партнером також став Укргазбанк, що понад 30 років є надійним фінансовим інститутом і входить до переліку системно важливих банків України.

Також серед спонсорів — міжнародний клуб вінтажних напоїв ICVD, компанії Jack Daniel's та Бон Буасон.

Організатори щиро вдячні партнерам за підтримку у проведенні цього надважливого заходу для українського кредитного ринку!