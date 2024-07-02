Курс валют на 2 липня: долар та євро подорожчали в банках та обмінниках

У вівторок на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро у покупці та у продажу додало 10 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−40,90 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,77−40,87, євро — 43,90−44,08 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,68−40,70 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,64−43,64 грн/євро.

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