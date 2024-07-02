Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 280 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 545 090 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 липня 2024, 8:20
Втрати ворога за 1 липня: 1 280 російських окупантів, 8 танків та 21 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 545090 (+1280) осіб,
- танків — 8107 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 15566 (+16) од,
- артилерійських систем — 14655 (+56) од,
- РСЗВ — 1114 (+3) од,
- засоби ППО — 874 (+0) од,
- літаків — 360 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11641 (+21),
- крилаті ракети — 2335 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19787 (+74) од,
- спеціальна техніка — 2452 (+4)
Джерело: Мінфін
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