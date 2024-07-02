Укренерго попередило: 2 липня електроенергії одночасно не буде у більшості споживачів

2 липня обленерго будуть одночасно задіювати три черги відключень упродовж всієї доби з шести. Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

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В чому причина

«Причина — значне зростання енергоспоживання через спеку», — пояснили в компанії.

За словами генерального директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка 2 липня, задіюватимуть одночасно три черги відключень електроенергії протягом усієї доби. Світла не буде в середньому від 8 до 12 годин.

«На минулому тижні кожен день було по три черги, але не увесь день. Завтра буде три черги увесь день. Це означає, що будуть працювати графіки в чорній та в сірій зоні», — пояснив Коваленко.