Нацбанк оштрафував чотири фінкомпанії та один ломбард

Національний банк застосував до чотирьох фінансових компаній та одного ломбарду заходи впливу у вигляді накладення штрафу за несвоєчасне подання регулятору звітності за І квартал 2024 року. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Кого оштрафував Нацбанк

Штрафи накладено на:

ТОВ «Легіон Харків» (ЄДРПОУ 43407860);

ТОВ «ФК «Кредитонлайн» (ЄДРПОУ 43067861);

ТОВ «Веллфін» (ЄДРПОУ 39952398);

ТОВ «Гроші 247» (ЄДРПОУ 41803222);

ПТ «Ломбард «Оріон-Т» Безбородов та Менакер» (ЄДРПОУ 19314356).

Штрафи підлягають сплаті протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Крім того, Нацбанк застосував до ТОВ «Імпорт Карс Лізинг» (ЄДРПОУ 43604674) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, зокрема у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за I квартал 2024 року.

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 15 липня 2024 року.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду 1 липня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг і набрали чинності з 2 липня 2024 року.