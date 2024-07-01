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1 липня 2024, 18:37

Норвегія блокує продаж власності на Шпіцбергені на тлі ймовірної загрози від росії та Китаю

Норвегія заблокувала продаж останнього приватного майна на архіпелазі Шпіцберген на тлі збільшення активності росії та Китаю в Північному Льодовитому океані. Про це повідомляє Finacial Times.

Норвегія заблокувала продаж останнього приватного майна на архіпелазі Шпіцберген на тлі збільшення активності росії та Китаю в Північному Льодовитому океані.

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Уряд поінформував власників фіорду Сьоре-Фагерфьорд на арктичному архіпелазі, що вони можуть продати його лише за згодою норвезької держави.

Це було зроблено після того, як влада Норвегії припустила, що в придбанні цього об'єкту був зацікавлений Китай.

Повідомляється, що росія мілітаризувала значну частину своєї крайньої півночі, тоді як Китай прагне збільшити свою ділову та дослідницьку активність у регіоні.

Шпіцберген є норвезькою територією, але на архіпелазі є російські поселення та гірничодобувні розробки через його незвичний правовий статус. Норвегія володіє більшою частиною землі, але росія має там чотири великі об'єкти.

Джерело: Мінфін
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