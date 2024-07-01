Світовий банк призначив Боба Сома регіональним директором у справах країн Східної Європи. Він базуватиметься в Києві та керуватиме програмами в Україні та Молдові з 1 липня, повідомляється у пресрелізі банку.
1 липня 2024, 18:12
Світовий банк обрав нового керівника в Україні
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо про Боба Сома
На цій посаді Боб Сом змінив Арупа Банерджі, який обіймав посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи з липня 2020 року.
Згідно із наведеною біографією, Боб Сом — громадянин США. Він почав працювати у Світовому банку в 1998 році. До того, як обійняти свою нинішню посаду, пан Сом був Директором з фінансового управління та Директором з операційної політики Світового банку у Вашингтоні.
- Він забезпечував стратегічне керівництво та очолював команди, які надавали підтримку країнам Африки, Азії, Латинської Америки та Близького Сходу у придбанні вакцин у рамках реалізації портфеля проєктів з протидії COVID-19 на суму $13 мільярдів.
- Крім того, він керував оперативною взаємодією з агентствами ООН, які за останні шість років надали фінансування на суму понад $10 мільярдів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі