Світовий банк обрав нового керівника в Україні

Світовий банк призначив Боба Сома регіональним директором у справах країн Східної Європи. Він базуватиметься в Києві та керуватиме програмами в Україні та Молдові з 1 липня, повідомляється у пресрелізі банку.

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Що відомо про Боба Сома

На цій посаді Боб Сом змінив Арупа Банерджі, який обіймав посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи з липня 2020 року.

Згідно із наведеною біографією, Боб Сом — громадянин США. Він почав працювати у Світовому банку в 1998 році. До того, як обійняти свою нинішню посаду, пан Сом був Директором з фінансового управління та Директором з операційної політики Світового банку у Вашингтоні.