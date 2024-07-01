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1 липня 2024, 18:12

Світовий банк обрав нового керівника в Україні

Світовий банк призначив Боба Сома регіональним директором у справах країн Східної Європи. Він базуватиметься в Києві та керуватиме програмами в Україні та Молдові з 1 липня, повідомляється у пресрелізі банку.

Світовий банк призначив Боба Сома регіональним директором у справах країн Східної Європи.

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Що відомо про Боба Сома

На цій посаді Боб Сом змінив Арупа Банерджі, який обіймав посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи з липня 2020 року.

Згідно із наведеною біографією, Боб Сом — громадянин США. Він почав працювати у Світовому банку в 1998 році. До того, як обійняти свою нинішню посаду, пан Сом був Директором з фінансового управління та Директором з операційної політики Світового банку у Вашингтоні.

  • Він забезпечував стратегічне керівництво та очолював команди, які надавали підтримку країнам Африки, Азії, Латинської Америки та Близького Сходу у придбанні вакцин у рамках реалізації портфеля проєктів з протидії COVID-19 на суму $13 мільярдів.
  • Крім того, він керував оперативною взаємодією з агентствами ООН, які за останні шість років надали фінансування на суму понад $10 мільярдів.
Джерело: Мінфін
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