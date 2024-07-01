До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 9 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
1 липня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 1 липня: євро та долар пішли вверх на міжбанку
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Відкриття 1 липня
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Закриття 1 липня
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Зміни
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40,53/40,55
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40,68/40,70
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15/15
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43,65/43,65
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43,74/43,76
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9/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−40,85 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 44,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,77−40,85, євро — 43,90−44,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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