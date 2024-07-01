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1 липня 2024, 17:45

Укрпошта підвищила тарифи на відправлення по Україні

Укрпошта з 1 липня збільшила вартість відправлень за тарифом «Укрпошта.Стандарт» у середньому на 5−9 грн. Тарифи «Укрпошта. Експрес» по області та в межах України зміняться в середньому до 10 грн залежно від ваги відправлення. Про це повідомляє пресслужба національного поштового оператора.

Укрпошта з 1 липня збільшила вартість відправлень за тарифом «Укрпошта.
Фото:depositphotos

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Що зміниться

При цьому Укрпошта спрощує нарахування тарифів для відправлень до 2 кг. Тепер їхня вартість буде єдиною в межах країни.

Згідно з тарифом «Стандарт», для відправлень до 2 кг по області вона становитиме 40 грн, по Україні — 45 грн. А для тарифу «Експрес» — 45 та 60 грн відповідно.

Читайте: В Україні таки створять банк на базі Укрпошти

Тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг «Укрпошта.Документ» та міжнародних відправлень не зміняться.

Причина підвищення

В Укрпошті кажуть, що підвищують тарифи вимушено. Ключові причини — зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляція, а також значні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів та необхідність її відновлення.

З початку повномасштабної війни та внаслідок окупації Укрпошта втратила активи та зазнала збитків на загальну суму близько 2,5 млрд грн. Понад 2000 відділень та інших об'єктів нерухомого майна компанії зруйновано, пошкоджено внаслідок постійних обстрілів або втрачено через окупацію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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