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1 липня 2024, 16:52

За перше півріччя 2024 року до держбюджету надійшло 261,6 млрд грн — Митниця

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За I півріччя 2024 року до державного бюджету надійшло 261,6 млрд грн.
Фото:depositphotos
За I півріччя 2024 року до державного бюджету надійшло 261,6 млрд грн. Ця сума на 19,1 млрд грн перевищила очікувані надходження від митниці до державної скарбниці. Про це йдеться у повідомленні Державної Митниці.

Поповнення держскарбниці

Попри численні труднощі, спричинені військовою агресією, бізнес та митниця оперативно реагували на кризові ситуації, що дало змогу отримати позитивний результат нарахувань у першому півріччі.
У І півріччі цього року найбільш показовим став січень — перевиконання майже на 11 млрд грн, а середньоденний показник перерахувань митних платежів у першому півріччі становив майже 2,2 млрд грн.
У складних умовах війни український бізнес вкотре довів свою стабільність і адаптивність до викликів сьогодення, будучи надійною підтримкою для держави.
Зокрема, за червень 2024 року до Держбюджету перераховано 46,5 млрд грн із очікуваних 47 млрд грн.
Чинники, що вплинули на перерахування митних платежів у червні:
  • Зниження обсягів імпорту: зокрема, легкових автомобілів, прокату та пальмової олії;
  • Збільшення пільг: на 20 млрд грн зросла сума пільг зі сплати митних платежів;
  • Падіння світових цін: на ключові бюджетоформуючі товари, такі як нафтопродукти, добрива та гербіциди;
  • Обмеження руху транспорту: через аномальну спеку в кінці червня було обмежено рух транспорту на автошляхах.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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