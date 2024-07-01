За перше півріччя 2024 року до держбюджету надійшло 261,6 млрд грн — Митниця

За I півріччя 2024 року до державного бюджету надійшло 261,6 млрд грн. Ця сума на 19,1 млрд грн перевищила очікувані надходження від митниці до державної скарбниці. Про це йдеться у повідомленні Державної Митниці.

Поповнення держскарбниці

Попри численні труднощі, спричинені військовою агресією, бізнес та митниця оперативно реагували на кризові ситуації, що дало змогу отримати позитивний результат нарахувань у першому півріччі.

У І півріччі цього року найбільш показовим став січень — перевиконання майже на 11 млрд грн, а середньоденний показник перерахувань митних платежів у першому півріччі становив майже 2,2 млрд грн.

У складних умовах війни український бізнес вкотре довів свою стабільність і адаптивність до викликів сьогодення, будучи надійною підтримкою для держави.

Зокрема, за червень 2024 року до Держбюджету перераховано 46,5 млрд грн із очікуваних 47 млрд грн.

Чинники, що вплинули на перерахування митних платежів у червні: