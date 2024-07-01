У «Дію» додадуть можливість обрати сімейного лікаря та інші послуги.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
1 липня 2024, 14:26
У «Дії» додадуть можливість обрати сімейного лікаря та перевірити медичні дані
У «Дію» додадуть можливість обрати сімейного лікаря та інші послуги.
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Користувачі застосунку зможуть зареєструватися чи авторизуватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). А також подати декларацію про вибір лікаря чи навпаки — припинити дію декларації.
Окрім цього, у «Дії» можна буде внести зміни до персональних даних, які зберігаються в ЕСОЗ, якщо якась інформація більше не актуальна.
Який функціонал пропонує «Дія»
- зареєструвати себе як пацієнта в ЕСОЗ;
- подавати декларації про вибір лікаря — сімейного лікаря, терапевта чи педіатра;
- переглядати раніше подані декларації, а за потреби — припинити дію декларації з попереднім лікаре;
- змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ.
Надалі функціонал поступово розширюватиметься.
Джерело: Мінфін
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