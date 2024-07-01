У «Дії» додадуть можливість обрати сімейного лікаря та перевірити медичні дані

У «Дію» додадуть можливість обрати сімейного лікаря та інші послуги. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Користувачі застосунку зможуть зареєструватися чи авторизуватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). А також подати декларацію про вибір лікаря чи навпаки — припинити дію декларації.

Окрім цього, у «Дії» можна буде внести зміни до персональних даних, які зберігаються в ЕСОЗ, якщо якась інформація більше не актуальна.

Який функціонал пропонує «Дія»

зареєструвати себе як пацієнта в ЕСОЗ;

подавати декларації про вибір лікаря — сімейного лікаря, терапевта чи педіатра;

переглядати раніше подані декларації, а за потреби — припинити дію декларації з попереднім лікаре;

змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ.

Надалі функціонал поступово розширюватиметься.