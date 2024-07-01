Український ІТ-експорт у травні зріс на 2,75%

Обсяг експорту IT-послуг з України за травень 2024 року склав $560 млн. Про це пише Ліга з посилання на дані Нацбанку .

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Експорт IT-послуг

Порівнюючи з квітнем 2024 року, коли експорт IT-послуг складав $545 млн, це зростання на $15 млн, або приблизно 2,75%. Однак цей показник на $5 млн менший, ніж у березні ($565 млн). Найнижчий обсяг експорту IT-послуг цього року було зафіксовано у січні — $508 млн.

У травні 2024 року експорт IT-послуг складав приблизно 38,11% від загального експорту України, який досягнув $1,469 млрд.

За перші п'ять місяців 2024 року обсяг експорту IT-послуг з України досягнув $2,695 млрд, що трохи менше, ніж за аналогічний період 2023 року ($2,804 млрд).

Куди експортували

Основними країнами-партнерами України у травні 2024 року залишаються США, Велика Британія, Мальта, Кіпр та Ізраїль.

У квітні 2024 року експорт IT-послуг до США склав $222 млн, а у травні цей показник знизився до $205 млн. Для порівняння: у травні 2023 року експорт до США складав $254 млн.

Експорт до Великої Британії у квітні 2024 року склав $48 млн, у травні зріс до $50 млн, тоді як у травні 2023 року цей показник був на рівні $34 млн.

Експорт до Мальти зріс з $37 млн у квітні 2024 року до $44 млн у травні, хоча у травні 2023 року він складав $57 млн.

Експорт IT-послуг до Кіпру у квітні 2024 року склав $34 млн, а у травні знизився до $30 млн, що, однак, вище за показник травня 2023 року — $25 млн.

Ізраїль отримав $20 млн у квітні 2024 року та $30 млн у травні, що вище за травневий показник минулого року — $25 млн.

Нагадаємо

У 2023 році експорт українських IT-послуг склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році, коли він досяг рекордних $7,3 млрд.