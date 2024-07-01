Державний енерготрейдер ЕКУ сплатив до бюджету понад 100 млн грн дивідендів

Державна енерготрейдингова компанія АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) перерахувала до держбюджету дивіденди в розмірі 100,4 млн грн за підсумками діяльності у 2023 році. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Сплата дивідендів

ЕКУ стала № 1 за розміром цих відрахувань серед усіх підприємств в управлінні Фонду державного майна України.

«Сьогодні нашим першочерговим фокусом є надійне забезпечення споживачів України електричною енергією в умовах енергодефіциту. З цією метою ми збільшуємо імпорт, розвиваємо співпрацю з виробниками електроенергії, виводимо на ринок нові продукти і послуги. Водночас наша діяльність створює нові джерела доходів для держави у надскладний період для економіки України», — зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор ЕКУ.

Нагадаємо

Сума сплачених дивідендів ЕКУ за підсумками перших п’яти місяців комерційної діяльності у 2022 році становила 27,1 млн грн.

АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) — національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу і управління енергоресурсами.

ЕКУ входить до ТОП-5 трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами, а також до ТОП-2 трейдерів зеленої електроенергії.

100% компанії належить державі.