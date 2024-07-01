Курс валют на 1 липня: долар подешевшав, а євро додало в обмінниках 10 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у купівлі втратив 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро у покупці додало 2 копійки, а у продажу 5 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−40,85 грн. Євро купують за 43,37 грн, а продають за 44,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,73−40,82, євро — 43,85−44,05 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,53−40,55 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,65−43,65 грн/євро.

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