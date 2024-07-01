Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 543 810 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 липня 2024, 8:12
Втрати ворога за 30 червня: 1 110 російських окупантів, 19 танків та 36 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 543810 (+1110) осіб,
- танків — 8099 (+19) од,
- бойових броньованих машин — 15550 (+26) од,
- артилерійських систем — 14599 (+66) од,
- РСЗВ — 1111 (+1) од,
- засоби ППО — 874 (+1) од,
- літаків — 360 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11620 (+36),
- крилаті ракети — 2333 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19713 (+70) од,
- спеціальна техніка — 2448 (+0)
Джерело: Мінфін
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