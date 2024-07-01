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1 липня 2024, 8:47

Нова пошта відшкодує посилки, які були знищені внаслідок влучання у Харкові

У результаті обстрілу КАБами сортувального термінала Нової пошти у Харкові будівля термінала пошкоджена. У компанії обіцяють компенсувати усі знищені посилки. Про це йдеться у заяві «Нової пошти».

У результаті обстрілу КАБами сортувального термінала Нової пошти у Харкові будівля термінала пошкоджена.
Фото:vikna.tv

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Що відомо

«30 червня у Харкові о 16:30 росія влучила КАБом поблизу терміналу Нової пошти. Всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали, але є постраждалі серед водіїв вантажівок та населення. На жаль, відомо про одного загиблого водія вантажівки. Сам сортувальний термінал також пошкоджено. Очікуємо додаткової інформації», — йдеться у заяві.

У Новій пошті зазначили, що посилки, які знаходились в терміналі та були знищені внаслідок влучання, — будуть відшкодовані згідно з оціночною вартістю.

При цьому, посилки, які були в дорозі, будуть перенаправлені у інше місце для сортування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
1 липня 2024, 9:44
#
«У Новій пошті зазначили, що посилки, які знаходились в терміналі та були знищені внаслідок влучання, — будуть відшкодовані згідно з оціночною вартістю.»

Тобто відсотків 20 можливо відшкодують, бо люди здебільшого оцінюють половину всього що відправляють через Нову пошту десь в гривню))
+
+15
Три літри
Три літри
1 липня 2024, 10:47
#
Хто ж тим жлобам винен що вони не застрахували відправлення
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