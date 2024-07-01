Укренерго: графіки відключень світла 1 липня

Як вимикатимуть світло

«Причина, чому обмеження будуть діяти всю добу, — зростання енергоспоживання через спеку в Україні», — зазначили в Укренерго.

Як зазначається, актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.