1 липня, в Україні графіки відключень світла будуть діяти впродовж всієї доби. Про це повідомляє Укренерго.
1 липня 2024, 8:31
Укренерго: графіки відключень світла 1 липня
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Як вимикатимуть світло
«Причина, чому обмеження будуть діяти всю добу, — зростання енергоспоживання через спеку в Україні», — зазначили в Укренерго.
Як зазначається, актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.
Джерело: Мінфін
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