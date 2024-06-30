Трамп та Ле Пен можуть підірвати підтримку України, ЄС повертає мита на українські яйця та цукор: про що писала західна преса

У штабі кандидата у президента США Дональда Трампа розробили план, який повинен швидко закінчити війну в Україні. Радники Трампа хочуть посадити за один стіл перемовин росію та Україну.

Financial Times: ЄС знову запровадить мита на українські яйця та цукор

Європейський Союз має намір відновити тарифи на імпорт українського цукру та яєць. Таким чином ЄС хоче заспокоїти фермерів, які протестували в усьому блоці країн ЄС на початку цього року.

Bloomberg: Перевага ультраправих сил у Франції підірве підтримку України

Якщо на позачергових виборах до парламенту у Франції, які відбуваються 30 червня, переможуть ультраправі сили на чолі з Марі Ле Пен, це може підірвати подальшу підтримку Україні й зробити «подарунок» путіну.

BBC: У НАТО новий генсек. Як це вплине на підтримку України

Призначення Рютте стало формальністю після того, як його єдиний суперник на цю посаду — президент Румунії Клаус Йоганніс — оголосив минулого тижня, що знімає свою кандидатуру.