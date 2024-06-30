МВФ висунув нові вимоги для України

Міжнародний валютний фонд опублікував на своєму сайті оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Україною в межах четвертого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за двома додатковими вимогами.

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До кінця жовтня Україна повинна завершити ухвалення законопроєкту про перезавантаження Держмитниці й внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу про скасування «правок Лозового» про закриття кримінальних справ у разі закінчення строку розслідування після підозри.

Ще за трьома «маяками» Україна отримала відтермінування:

оцінка ефективності податкових пільг — перенесли з кінця липня на кінець вересня;

камеральна перевірка фінансового стану теплокомуненерго — перенесли з кінця червня на кінець жовтня;

ухвалення закону про створення Вищого адміністративного суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів — перенесли з кінця липня на кінець грудня.

Один маяк Україна виконала (розробка концепції розвитку кредитної програми 5−7−9), ще один — виконала з запізненням (скасування правила про розгляд окремих справ ВАКС колегією у складі трьох антикорупційних суддів).