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30 червня 2024, 9:00

МВФ висунув нові вимоги для України

Міжнародний валютний фонд опублікував на своєму сайті оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Україною в межах четвертого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за двома додатковими вимогами.

Міжнародний валютний фонд опублікував на своєму сайті оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Україною в межах четвертого перегляду кредитної програми.

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До кінця жовтня Україна повинна завершити ухвалення законопроєкту про перезавантаження Держмитниці й внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу про скасування «правок Лозового» про закриття кримінальних справ у разі закінчення строку розслідування після підозри.

Ще за трьома «маяками» Україна отримала відтермінування:

  • оцінка ефективності податкових пільг — перенесли з кінця липня на кінець вересня;
  • камеральна перевірка фінансового стану теплокомуненерго — перенесли з кінця червня на кінець жовтня;
  • ухвалення закону про створення Вищого адміністративного суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів — перенесли з кінця липня на кінець грудня.

Один маяк Україна виконала (розробка концепції розвитку кредитної програми 5−7−9), ще один — виконала з запізненням (скасування правила про розгляд окремих справ ВАКС колегією у складі трьох антикорупційних суддів).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
30 червня 2024, 9:36
#
Очередная брехня.

Та же програма 5−7−9 — это очередное коррупционное дно — дают по программе своим или своим за откаты.
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