Міжнародний валютний фонд опублікував на своєму сайті оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Україною в межах четвертого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за двома додатковими вимогами.
30 червня 2024, 9:00
МВФ висунув нові вимоги для України
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До кінця жовтня Україна повинна завершити ухвалення законопроєкту про перезавантаження Держмитниці й внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу про скасування «правок Лозового» про закриття кримінальних справ у разі закінчення строку розслідування після підозри.
Ще за трьома «маяками» Україна отримала відтермінування:
- оцінка ефективності податкових пільг — перенесли з кінця липня на кінець вересня;
- камеральна перевірка фінансового стану теплокомуненерго — перенесли з кінця червня на кінець жовтня;
- ухвалення закону про створення Вищого адміністративного суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів — перенесли з кінця липня на кінець грудня.
Один маяк Україна виконала (розробка концепції розвитку кредитної програми 5−7−9), ще один — виконала з запізненням (скасування правила про розгляд окремих справ ВАКС колегією у складі трьох антикорупційних суддів).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Та же програма 5−7−9 — это очередное коррупционное дно — дают по программе своим или своим за откаты.