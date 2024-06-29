У червні до загального фонду державного бюджету надійшло 143,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 12,3% більше від запланованого. Про це повідомляє Міністерство фінансів, уточнюючи, що це оперативні дані.
29 червня 2024, 13:25
Доходи держбюджету перевиконали на 12,3% у червні
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За підсумками червня надходження платежів від Державної податкової служби становили 96,7 млрд грн, в тому числі:
- 30,1 млрд грн — податок на додану вартість;
- 28,7 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку;
- 17,5 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 11,5 млрд грн — акцизний податок;
- 5,4 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
- 3,2 млрд грн — рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 43,2 млрд гривень.
«Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету за оперативними даними становить 112,3% (+ 15,7 млрд грн)», — розповіли у Мінфіні.
У повідомленні також йдеться, що у цілому за підсумками червня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 228,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Окрім того, близько 43,2 млрд грн. у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.
Джерело: Мінфін
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