Доходи держбюджету перевиконали на 12,3% у червні

У червні до загального фонду державного бюджету надійшло 143,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 12,3% більше від запланованого. Про це повідомляє Міністерство фінансів, уточнюючи, що це оперативні дані.

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За підсумками червня надходження платежів від Державної податкової служби становили 96,7 млрд грн, в тому числі:

30,1 млрд грн — податок на додану вартість;

28,7 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку;

17,5 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

11,5 млрд грн — акцизний податок;

5,4 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

3,2 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 43,2 млрд гривень.

«Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету за оперативними даними становить 112,3% (+ 15,7 млрд грн)», — розповіли у Мінфіні.

У повідомленні також йдеться, що у цілому за підсумками червня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 228,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Окрім того, близько 43,2 млрд грн. у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.