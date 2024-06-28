До закриття міжбанку курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро зросло на 9 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
28 червня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 28 червня: долар та євро зросли на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 28 червня
|
Закриття 28 червня
|
Зміни
|
40,46/40,50
|
40,53/40,55
|
7/5
|
43,28/43,31
|
43,37/43,38
|
9/7
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,41−40,85 грн. Євро купують за 43,35 грн, а продають за 44,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,75−40,83, євро — 43,80−43,95 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1
28.06 = 40,5374 грн/$
01.07 = 40,4542 грн/$
Що і де зросло — не відомо…