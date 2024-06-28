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28 червня 2024, 18:55

Міжнародні інвестори готові вкласти $500 млн у будівельну галузь України

У відбудову України, зокрема в будівельний сектор, уже готові інвестувати $500 млн. Низка великих міжнародних компаній вже оголосили про свої інвестиційні проєкти. Про це йдеться в дослідженні KSE.

У відбудову України, зокрема в будівельний сектор, уже готові інвестувати $500 млн.

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Серед найбільш перспективних, експерти Київської школи економіки називають ірландського виробника будівельних матеріалів CRH, який володіє трьома цементними заводами в Україні під брендом CEMARK.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія вже інвестувала $80 млн. У 2023 році CRH підписала мандатний лист з ЄБРР щодо спільного придбання активів італійської Buzzi в Україні. Цю угоду, яку оцінюють у $100 мільйонів, наразі розглядає Антимонопольний комітет України (АМКУ).

Інша ірландська компанія, Kingspan, планує інвестувати $300 мільйонів у проєкт «Сірша» (ірл. Свобода). Вони очікують, що до 2026 року на заході України запрацює новий виробничий кампус.

Українські компанії також активно інвестують у будівельну галузь. У 2022 році девелоперська компанія City One Development розпочала будівництво склозаводу у Київській області. Єдиний аналогічний завод у Лисичанську був зруйнований ще у 2014 році, і з того часу український попит покривався імпортом, який до початку повномасштабного вторгнення на 75% складався з російської та білоруської продукції.

Задекларована вартість проєкту City One Development складає 100 млн євро, а завершення будівництва очікується через декілька років. Компанія також оголосила про намір побудувати ще один завод до 2025 року.

Загальні інвестиції у виробництво матеріалів для відновлення на трьох цих підприємствах становлять $500 мільйонів. Проте, як зазначають автори дослідження, цього може бути недостатньо, оскільки частина суми залежить від рішення АМКУ.

Джерело: Мінфін
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