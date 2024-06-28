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28 червня 2024, 18:26

Фонд гарантування вдруге виставляє на продаж пул активів «Мегабанку» за 30 мільйонів

9 липня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ «Мегабанк», що ліквідується Фондом гарантування вкладів. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

9 липня в системі Prozorro.

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До складу лоту увійшли права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами, а також дебіторська заборгованість фізичних осіб та майнові права за дебіторською заборгованістю (загалом 20054 угоди).

«Близько 72% за сумою заборгованості включених до лоту активів складають беззаставні кредити, 6% — автокредити, у заставу за якими передано транспортні засоби, 20% — кредити, видані під іншу заставу, та карткові кредити. Решта активів — це дебіторська заборгованість», — розповіли у пресслужбі.

У Фонді додали, що майже всі кредити, включені до складу пулу, є непрацюючими.

Початкова ціна лоту — 30,2 млн грн.

«Активи неодноразово виставлялися як на індивідуальні торги, так і в складі пулів, однак не знайшли своїх покупців», — повідомили у пресслужбі.

Джерело: Мінфін
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