У Приватбанку розповіли, як війна вплинула на поведінку позичальників

Під час війни частка позичальників, які свідомо ухиляються від сплати за кредитами, дуже мала. Окрім того, є люди з окупованих територій, які не можуть погасити кредити . Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член правління Приватбанку Євген Заіграєв.

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«Краще порівнювати нинішню поведінку позичальників не з довоєнним періодом, а з періодом 2008−2009, 2014−2015 років. Тоді дуже часто позичальники намагалися знайти варіанти не платити за кредитами, зокрема створювали для банків штучні юридичні перешкоди», — сказав Заіграєв.

За його словами, тоді під час переговорів великі поважні позичальники, які позичали мільйони доларів, просто в обличчя представникам банку казали: «Якщо я знайшов шлях не платити за кредитом, то чому я буду платити? Давайте домовлятися про величину дисконту, щоб я хоч щось вам повернув. Інакше — вас чекає перспектива багаторічних судів, і ще невідомо, хто виграє. Далі починались процедури банкрутств, юридичне затягування процедур, могла пропадати застава, тощо».

«Нині ж частка тих, хто свідомо ухиляється від сплати за кредитами, дуже мала», — сказав Заіграєв.

Непрацюючі кредити

Він повідомив, що на сьогодні портфель непрацюючих кредитів Приватбанку, виданих бізнесу, складає всього 4,5 % на кінець травня 2024 року.

«Три чверті від суми таких кредитів — це позики, видані до війни на територіях, що нині окуповані або на яких ведуться військові дії. Це означає, що у позичальників спрацював форс-мажор, і вони просто не можуть погасити кредити», — сказав він.

За словами Заіграєва, на інших територіях України рівень непрацюючого портфеля не перевищує 1%.