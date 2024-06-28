Упродовж січня-квітня 2024 року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів — і вживаних, і нових. Загальна митна вартість цих авто становила понад $1,54 млрд. Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Держстату.
28 червня 2024, 13:37
Україна за чотири місяці імпортувала понад 100 тисяч легкових авто. Топ країн постачальників
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Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто
- Німеччина — 23 608 одиниць;
- США — 19 289 од.;
- Китай — 12 044 од.;
- Японія — 12 009 од.;
- Корея — 6 170 од.;
- Франція — 5 900 од.;
- Словаччина — 5 878 од.;
- Мексика — 5 240 од.;
- Велика Британія — 5 149 од.;
- Чехія — 5 071 од.
Джерело: Мінфін
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