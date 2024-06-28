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28 червня 2024, 13:37

Україна за чотири місяці імпортувала понад 100 тисяч легкових авто. Топ країн постачальників

Упродовж січня-квітня 2024 року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів — і вживаних, і нових. Загальна митна вартість цих авто становила понад $1,54 млрд. Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Держстату.

Упродовж січня-квітня 2024 року в Україну було імпортовано 118,1 тис.
Фото: freepik.com

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Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто

  • Німеччина — 23 608 одиниць;
  • США — 19 289 од.;
  • Китай — 12 044 од.;
  • Японія — 12 009 од.;
  • Корея — 6 170 од.;
  • Франція — 5 900 од.;
  • Словаччина — 5 878 од.;
  • Мексика — 5 240 од.;
  • Велика Британія — 5 149 од.;
  • Чехія — 5 071 од.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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