Україна за чотири місяці імпортувала понад 100 тисяч легкових авто. Топ країн постачальників

Упродовж січня-квітня 2024 року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів — і вживаних, і нових. Загальна митна вартість цих авто становила понад $1,54 млрд. Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Держстату.