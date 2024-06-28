Coinbase подала в суд на SEC, у Болівії зняли заборону на транзакції з криптою: що нового на ринку

У Болівії зняли заборону на транзакції з криптовалютами

Центральний банк Болівії (BCB) зняв заборону на фінансові операції в біткоїнах та інших криптовалютах. Рішення дозволить банкам країни проводити транзакції з віртуальними активами. Про це повідомляє Cryptopolitan.

Нормативна зміна скасовує Резолюцію Ради директорів № 144/2020, що діяла з грудня 2020 року. За даними ЗМІ, нові правила регулювання криптовалют стали результатом спільної роботи Центробанку Болівії з іншими відомствами: Управлінням з нагляду за фінансовою системою (ASFI) і Підрозділом фінансових розслідувань (UIF).

У повідомленні йдеться про те, що оновлення правил відповідає рекомендаціям Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей у Латинській Америці (GAFILAT). Раніше відомство закликало Болівію адаптуватися до викликів фінансового та цифрового середовища.

Згідно з постановою BCB, громадяни країни зможуть здійснювати перекази криптовалют через авторизовані платіжні канали. Тим часом, Центробанк Болівії нагадав, що віртуальні активи все ще не є законним платіжним засобом.

Також BCB повідомив про включення інформації про ризики, пов’язані з обігом криптовалют, до свого Плану економічної та фінансової освіти. Зусилля регулятора спрямовані на інформування громадськості про те, як безпечно поводитися з цифровими активами та оцінювати пов’язані з ними потенційні ризики.

Coinbase подала в суд на SEC і FDIC

Криптовалютна біржа Coinbase подала до суду на Комісію з цінних паперів США (SEC) і Федеральну корпорацію зі страхування вкладів (FDIC) через відмову прояснити ситуацію з регулюванням криптовалютного сектора. Про це заявив головний юрисконсульт компанії Пол Гревал.

«SEC заявляє про свої широкі повноваження, але відмовляється прояснити будь-які правила, не кажучи вже про те, щоб бути послідовною або узгодженою. Водночас FDIC чинить тиск на фінансові установи, щоб відрізати криптовалютну галузь від банківської системи», — підкреслив Гревал.

Згідно із заявою CLO Coinbase, компанія звернулася до влади відповідно до закону «Про свободу інформації» (FOIA). Зокрема, біржу цікавили матеріали з розслідування «Ethereum 2.0», а також за двома вже закритими справами SEC — Enigma MPC і Ether Delta.

У випадку з FDIC Coinbase направила запит щодо рекомендацій регулятора деяким контрагентам зупинити розширення в криптовалютному секторі.

В обох випадках папери було надіслано 2023 року. При цьому наглядові органи відмовилися надати інформацію, пославшись на різні причини.

«Це неправильний підхід до регулювання. Прозорий уряд так не чинить. Сьогодні ми вимагаємо від наших фінансових регуляторів більшого», — підкреслив Гревал.

У Binance обіцяють винагороду за інформацію про неправомірне використання акаунтів

Криптовалютна біржа Binance ввела нові заходи безпеки на своїй платформі. Згідно із заявою компанії, вони спрямовані на «запобігання неправомірному використанню функцій акаунта і підвищення цілісності платформи».

Як повідомили представники Binance, нещодавно було виявлено кілька випадків, коли деякі функції облікових записів використовувалися не за призначенням або для отримання «несправедливих переваг».

«Binance прагне вжити необхідних заходів для забезпечення відповідності, захисту користувачів і підтримки цілісності ринку. Саме тому ми вирішили вжити суворих заходів проти неправомірного використання облікових записів», — йдеться в повідомленні біржі.

Згідно із заявою Binance, користувачам доступні різні типи облікових записів, зокрема субрахунки та акаунти керівників фондами. Однак цими функціями можуть скористатися зловмисники для розширення контролю і отримання доступу до нових можливостей.

Біржа наголосила, що таке зловживання шкодить репутації платформи і негативно впливає на користувацький досвід. Як суворі заходи проти неправомірного використання облікового запису пропонуються призупинення або повне припинення дії облікового запису.

Для запобігання подібних порушень Binance посилила моніторинг профілів і закликала повідомляти про будь-які інциденти.

«Ми надамо винагороду за будь-який підтверджений випадок неправомірного використання облікового запису. Розмір винагороди визначатиметься індивідуально в кожному конкретному випадку», — зазначили в Binance.

Верховний суд США обмежив повноваження SEC в адміністративних справах

Верховний суд США заборонив Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) використовувати власних суддів в адміністративних процесах. Раніше це стало приводом для суспільної критики регулятора, зокрема, з боку мільярдерів Ілона Маска і Марка Кьюбана.

Це стосується процесу SEC проти Джорджа Джаркесі-молодшого. Комісія звинуватила останнього в шахрайстві, зобов’язавши підприємця виплатити штраф.

При цьому процес відбувався під головуванням внутрішнього судді відповідно до закону Додда-Франка. Безпосередньо сам Джаркесі-молодший був проти, зазначивши, що це порушення Сьомої поправки, яка гарантує йому право на федеральний суд присяжних.

У жовтні 2023 року влада подала клопотання про скасування рішення суду на користь Джаркесі-молодшого. У Мін'юсті США заявили, що вирок підірве повноваження виконавчої влади загалом і Комісії зокрема.

Водночас великі підприємці, а також деякі компанії виступили на боці обвинуваченого. На їхню думку, використання SEC внутрішніх суддів дає регулятору невиправдану перевагу в процесі.

Після цього Комісія вимушено покладатиметься на федеральні суди першої інстанції під час ухвалення рішень у справах щодо дотримання законів про цінні папери та штрафи.

«Обвинувачений, якому було пред’явлено позов про шахрайство, має повне право постати перед присяжними і нейтральним суддею. Протилежне рішення дозволило б Конгресу зосередити функції прокурора, судді та присяжних у руках виконавчої влади», — заявив суддя Джон Робертс, представник більшості у Верховному суді.