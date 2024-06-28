Капіталізація Amazon вперше перевищила $2 трлн

Акції корпорації Amazon зросли на 5% за останні п'ять днів, а ринкова капіталізація компанії вперше перевищила $2 трлн. Про це свідчать дані Companiesmarketcap.

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Amazon приєдналася до кількох інших технологічних гігантів, які подолали позначку $2 трлн раніше — Nvidia, Apple, Alphabet і Microsoft.

Як видно на скриншоті, перше місце у рейтингу знову займає Microsoft, а Nvidia, яка нещодавно вибивалась у лідери, опустилась на третє місце — це сталось на тлі розпродажу великих обсягів акцій CEO компанії Джен-Хсун Хуангом.