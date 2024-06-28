Біля ЗАЕС зруйнована станція радіаційного моніторингу — МАГАТЕ

Цього тижня через обстріл та пожежу була зруйнована станція зовнішнього радіаційного моніторингу. Вона розташовується біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«ЗАЕС повідомила групу експертів МАГАТЕ на місці, що зв’язок із цією станцією моніторингу, розташованою приблизно за 16 кілометрів на південний захід від АЕС, утрачено в понеділок вдень (24 червня, — ред). Через ситуацію з безпекою команда не змогла отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження», — констатують в МАГАТЕ.

З початку 2022 року кілька станцій радіаційного моніторингу в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС не працювали в різні періоди часу через пошкодження, отримані через обстріли.

Також у МАГАТЕ додають, що наразі функціонують 4 із 14 станцій, які діяли до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Чи вплине це на безпеку ЗАЕС

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС.

«Але вона є частиною безперервної ерозії низки заходів безпеки під час війни, що залишається джерелом глибокого занепокоєння», — зазначив він.

Нагадаємо

Запорізька АЕС знаходиться в Енергодарі Запорізької області. Місто разом із ЗАЕС було окуповано 2022 року під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

З того часу окупанти нехтують безпековими заходами на атомній електростанції, зберігають там техніку та тримають особовий склад. ЗАЕС уже неодноразово відключалася від енергосистеми України.