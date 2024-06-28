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28 червня 2024, 11:06

Біля ЗАЕС зруйнована станція радіаційного моніторингу — МАГАТЕ

Цього тижня через обстріл та пожежу була зруйнована станція зовнішнього радіаційного моніторингу. Вона розташовується біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Цього тижня через обстріл та пожежу була зруйнована станція зовнішнього радіаційного моніторингу.
Фото: wikipedia.org

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«ЗАЕС повідомила групу експертів МАГАТЕ на місці, що зв’язок із цією станцією моніторингу, розташованою приблизно за 16 кілометрів на південний захід від АЕС, утрачено в понеділок вдень (24 червня, — ред). Через ситуацію з безпекою команда не змогла отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження», — констатують в МАГАТЕ.

З початку 2022 року кілька станцій радіаційного моніторингу в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС не працювали в різні періоди часу через пошкодження, отримані через обстріли.

Також у МАГАТЕ додають, що наразі функціонують 4 із 14 станцій, які діяли до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Чи вплине це на безпеку ЗАЕС

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС.

«Але вона є частиною безперервної ерозії низки заходів безпеки під час війни, що залишається джерелом глибокого занепокоєння», — зазначив він.

Нагадаємо

Запорізька АЕС знаходиться в Енергодарі Запорізької області. Місто разом із ЗАЕС було окуповано 2022 року під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

З того часу окупанти нехтують безпековими заходами на атомній електростанції, зберігають там техніку та тримають особовий склад. ЗАЕС уже неодноразово відключалася від енергосистеми України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
28 червня 2024, 11:19
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У орків замість мізків — маргарин, це було ясно, після підриву орками дамби, коли і їх позиції затопило, вже не знають як нашкодити, і так, і сяк, а врешті решт ще і самим дістається, бо мізків в орків немає
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