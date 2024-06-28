У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у купівлі втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці подешевшало на 1 копійку, а у продажу не змінилося.
28 червня 2024, 10:20
Курс валют на 28 червня: долар продовжує дешевшати
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках знизився на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−40,90 грн. Євро купують за 43,35 грн, а продають за 43,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,70−40,80, євро — 43,80−43,95 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 40,46−40,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,28−43,31 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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